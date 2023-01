Nach DSDS: Dieter Bohlen soll wohl eine eigene Show bekommen

Wie geht es für Dieter Bohlen (68) nach DSDS weiter? Am 14. Januar ist die diesjährige Staffel der Kult-Castingshow angelaufen – und der Poptitan sitzt endlich wieder in der Jury. Vorher hatte er die Kandidaten zwei Jahre lang nicht bewertet. Doch "Deutschland sucht den Superstar" geht ohne Dieter Bohlen wohl nicht. Jedoch soll diese Staffel – es ist mittlerweile die 20. – auch die letzte sein. Wie geht es dann weiter? RTL hält für Dieter wohl eine Tür offen.

"Wenn es bei DSDS weiter so läuft, bekommt Dieter eine eigene Show bei RTL", will Bild aus Senderkreisen erfahren haben. Klingt ganz danach, als würde es auch nach DSDS für Dieter Bohlen bei RTL weitergehen. Es wurde jedoch nicht erwähnt, um was für eine Sendung es sich handeln könnte. Klar ist, dass die Musik-Castingshow wohl einen grandiosen Start hingelegt hat und die Überlegung einer eigenen Show daher gar nicht so weit hergeholt ist. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierzu jedoch noch nicht.

Auch wenn Dieter wohl inzwischen einen Coach haben soll, um empathischer zu wirken, merken manche Kandidaten davon nicht wirklich etwas. Jill Lange (22) beispielsweise weinte sogar wegen des Jurors. "Willst du Putzfrau werden? Willst du dich noch mit 30 durch die Gegend bumsen?", hätte er ihrer Aussage nach zu ihr gesagt.

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen in der 20. Staffel DSDS

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Bekanntheit

