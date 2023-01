Mitten im Affären-Drama: Peter Klein meldet sich mit Update

Wie steht es um Peter Klein? Der einstige Sommerhaus-Bewohner residiert derzeit im Versace-Hotel in Australien – eigentlich, um von dort aus seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) im Dschungelcamp zu unterstützen. Doch dann machte ein Skandal um ihn selbst die Runde: Seine Frau Iris Klein (55) warf ihm vor, sie in Down Under mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Davon will ihr Mann aber nichts wissen. Jetzt meldete sich Peter mit einem Update aus Australien.

In seiner Instagram-Story äußerte sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) zu seinem Zustand. "Im Moment ist ja alles ein bisschen schwierig, das habt ihr ja mitbekommen. Von daher mache ich gerade weniger Storys, als ihr es gewohnt seid", erklärte er seine Abwesenheit im Netz und berichtete weiter: "Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen. Es könnte zwar besser sein, aber man lebt." Derzeit schalte er jedoch einen Gang runter. "Ich unternehme aktuell relativ wenig, um dem Ganzen ein bisschen das Feuer zu nehmen. [...] So ist das eben. Weit weg von zu Hause und dann so ein Mist am Arsch. Braucht kein Mensch", klagte er.

Gleichzeitig betonte Peter auch, dass der wahre Grund seiner Australienreise nicht in den Hintergrund rücken dürfe. "Der ist nicht mein Familienleben. Der ist tatsächlich der Support für Lucas", rief Peter sich selbst in Erinnerung und bat seine Follower: "Gebt ihm die Möglichkeit auf die Krone, damit er die Chance hat, den Titel wieder in die Familie zu holen."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / peterklein_1967 Peter Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

