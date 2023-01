"Narzisst": Ex Sarah wettert gegen Bachelor David Jackson

Sarah Almoril (24) ist offenbar nicht gut auf ihren Ex David Jackson zu sprechen! Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass dem Influencer in diesem Jahr die Ehre zuteilwird, als neuer Bachelor im TV nach der großen Liebe zu suchen. Tatsächlich ist der Hottie aber kein Unbekannter: Er war für einige Monate mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin Sarah zusammen. Offenbar sind die beiden aber nicht im Guten auseinandergegangen: Das Model schoss im Netz jetzt gegen David!

Unter dem Verkündungsbeitrag des Instagram-Accounts der TV-Show meldete sich neben weiteren Promis nun auch Sarah zu Wort. "Sorry Ladies, er ist ein Narzisst", notierte sie in der Kommentarspalte unter dem Posting. Doch damit nicht genug. Die Laufstegschönheit erhob zudem schwere Vorwürfe gegen David. "Er hat mich geschlagen, finanziell betrogen als mein Manager, mich kontrolliert und trotz allen Beweisen mit voller Überzeugung gelogen. Rede hier schon von ernsten Situationen", schrieb die 24-Jährige dazu.

Außerdem kam Sarah in der Kommentarspalte auch darauf zu sprechen, wann sich das Ganze ereignet haben soll: "Ich war 21 und er Ende 20." Die Musikerin habe damals jedoch die Fehler bei sich gesucht, da sie narzisstischen Missbrauch bereits "gewöhnt war". "Es sind jetzt einige Jahre und Therapien vergangen und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir narzisstische Menschen entlarven", meinte sie abschließend.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Ex-GNTM-Kandidatin

RTL / Frank J. Fastner Bachelor David Jackson

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

