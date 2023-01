Penis gewaschen: So erfuhr Pamela Anderson von Seitensprung

Pamela Anderson (55) nimmt kein Blatt vor den Mund! Das Model war in den 90er-Jahren durch ihre Auftritte in "Barb Wire" oder Baywatch weltbekannt geworden. Auch im Playboy war die Blondine zu sehen und gilt als absolutes Sexsymbol. Ein privates Filmchen mit ihrem ersten Ehemann Tommy Lee (60) wurde aus dem Haus des Paares gestohlen und sorgte zusätzlich für zahlreiche Schlagzeilen. Nun verriet Pamela, wie sie die Affäre ihres ersten Freundes entlarvt hat!

In der Netflix-Dokumentation "Pamela: Eine Liebesgeschichte" offenbarte die 55-Jährige, dass ihre erste Liebe sie betrogen hatte. Sie nannte keinen Namen, erzählte aber, dass sie damals mit demjenigen zusammen gewohnt habe. Dadurch war der Seitensprung auch aufgeflogen. "Wenn du deinen Freund siehst, wie er seinen Penis im Waschbecken wäscht, ist das ein Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich eine Affäre hat", erzählte die Kanadierin. Heutzutage kann sie allerdings darüber lachen. "Rückblickend ist es lustig, aber in dem Moment ist man entsetzt", ergänzte sie.

Die Beauty hat offenbar eine ziemlich belastende Vergangenheit. In ihrer Biografie "Love, Pamela" offenbarte sie, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde. "Da war eine Babysitterin, die mich jeden Tag sexuell ausnutzte. Sie zwang mich, komische Spielchen auf ihrem Körper zu spielen", schrieb Pamela. Zudem meinte sie: "Ich schämte mich sehr." Wenige Jahre später habe sich erneut jemand – in dem Fall ein Mann – an ihr vergriffen.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee, 2004

Getty Images Pamela Anderson, September 1999

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2019

