Max gibt bei Yeliz Koc Vollgas: Jannik ist eifersüchtig!

Da ist die Eifersucht groß! Yeliz Koc (29) sucht derzeit in der Reality-TV-Show Make Love, Fake Love ihre große Liebe. Die Herausforderung: Sie muss erkennen, welche Männer vergeben und welche Single sind. Bereits von Beginn an bahnte sich zwischen ihr und Jannik Kontalis offensichtlich etwas an. Aber auch zwischen Max Bornmann und der Influencerin ist durchaus eine Verbindung zu spüren. In der vergangenen Folge durfte dieser sie wieder einmal in ihr Zimmer tragen. Davon war Jannik so gar nicht begeistert.

"Du kleines Arschloch, Junge. Ich hab dich im Spiegel gesehen. Das machst du nicht jede Nacht. Eine Bombe gebe ich dir", ließ Jannik gegenüber den anderen Kandidaten verlauten, nachdem Yeliz Max sogar gebeten hat, ihn in ihr Zimmer zu tragen. Die anderen Männer scheinen da keine Konkurrenz für Jannik zu sein. Doch jedes Mal, wenn die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31) mit Max alleine ist, scheint die Eifersucht mit ihm durchzugehen. "Gestern war noch alles gut. [...] Wir sahen aus wie ein Pärchen", denkt Jannik an die schönen Momente mit seiner Angebeteten.

Janniks Gefühle zu Yeliz sind schon deutlich zu spüren und das hat er in der vergangenen Folge auch schon deutlich gemacht. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich sage es dir, ich glaube, ich bin verliebt", beichtete er in einem Einzelinterview.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

