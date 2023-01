Von Dieter gemobbt: Jill Lange von DSDS-Mitarbeitern umsorgt

Wie ging es Jill Lange (22) unmittelbar nach Dieter Bohlens (68) Slutshaming-Kommentar? Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin hatte sich bei DSDS beworben, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Das rückte aber in den Hintergrund: Dieter hatte sie beim Casting gefragt, ob sie sich auch mit 30 "durch die Gegend bumsen" wolle – in Anwesenheit ihres Freundes Lars (26). Jill kam danach zwar eine Runde weiter, doch freuen konnte sie sich darüber nicht: Nach dem Vorsingen mussten sich erst mal Produktionsmitarbeiter um sie kümmern!

Gegenüber Bild erzählte die Influencerin, dass sie nach ihrem Auftritt vor der Jury sehr emotional gewesen sei: "Mitarbeiter aus der Produktion haben versucht, mich aufzubauen und mein Freund und meine beste Freundin standen mir beiseite." Auch wenn die Aufzeichnung inzwischen mehrere Monate zurückliegt, habe sich Dieter bis heute nicht bei ihr entschuldigt. Jill findet, dass er versuchen sollte, keine Grenzen mehr zu überschreiten und Menschen nicht für Aussehen, Beruf oder Lebensstil zu verurteilen. "Für mich war es nur wichtig, meine Moralvorstellung zu vertreten", stellte die 22-Jährige klar.

Die entsprechende Folge wurde am Mittwoch im TV ausgestrahlt, allerdings ohne Dieters Kommentar. Dieser war nur in der vorab auf RTL+ gezeigten Version zu sehen. Nach Jills öffentlicher Kritik war der Ausschnitt kurzfristig rausgeschnitten worden.

