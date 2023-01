Affären-Drama: Yvonne Woelke fordert Entschuldigung von Iris

Yvonne Woelke (41) ist außer sich! Die Schauspielerin war als Begleitung für das Dschungelcamp mit Djamila Rowe (55) nach Australien gereist. Ebenso wie der Schwiegervater von Lucas Cordalis (55), Peter Klein. Dessen Frau Iris (55) behauptete, dass die Blondine und ihr Mann dort eine Affäre hätten. Die Beschuldigten streiten alles ab, doch Yvonne muss trotzdem heftige Anfeindungen einstecken. Nun verlangt sie eine Entschuldigung von Daniela Katzenbergers (36) Mutter.

Gegenüber Bild erklärte die 41-Jährige: "Es belastet mich wirklich sehr, weil wenn man im Internet liest, dass ich eine Nutte, Hure, Schlampe, Ehebrecherin bin." Sie fügte außerdem hinzu, dass sie nicht wisse, wie ein solches Gerücht zustande gekommen ist. Die einstige Miss Germany ging sogar noch weiter und meinte, dass Iris gerade drei Leben zerstöre. "Ich erwarte von Iris Klein eine öffentliche Entschuldigung, damit dieses Thema aus der Welt ist", forderte sie deshalb.

Ihre restliche Zeit in Down Under will die Berlinerin trotz allem noch genießen. "Im Moment ist es sehr schwierig, aber ich lasse mir die Zeit in Australien nicht vermiesen. Das hätte sie ganz gerne, aber ich möchte die paar Tage hier noch genießen und wenn ich wieder in Deutschland bin, widme ich mich dem Thema", schloss sie ab.

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

Bieber, Tamara /ActionPress Yvonne Woelke, Mai 2022

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Januar 2023 in Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de