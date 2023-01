"Arschloch": Disst Daniela Katzenberger hier etwa Gigi?

Im Dschungelcamp flogen gestern ganz schön die Fetzen! In einer Essensprüfung versuchten Papis Loveday (46), Gigi Birofio (23) und Lucas Cordalis (55) Sterne zu erspielen. Dabei hatte jedoch insbesondere Letzterer Probleme damit, das Essen herunterzubekommen. Dass der Partysänger im Camp schließlich nicht sofort zugab, dass er zwei wertvolle Sterne verspielt hatte, ließ die Situation zwischen ihm und vor allem Gigi eskalieren. Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger (36) möchte das offenbar nicht auf sich beruhen lassen: Schießt sie mit diesen Worten etwa nun gegen Gigi?

Die Kultblondine trug ihren Ärger über die gestrige Auseinandersetzung und die Vorwürfe gegen ihren Ehemann in ihre Story auf Instagram. "Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Arschloch sind, auch auf den zweiten Blick ein Arschloch", schrieb sie im Anschluss an die Sendung. Papis war zwar auch in die hitzige Diskussion verwickelt, aber insbesondere Gigi ist bereits mit dem ein oder anderen Kandidaten im Camp aneinandergeraten.

"Damit meint sie natürlich Gigi, könnte ich mir vorstellen“, mutmaßt die Moderatorin Angela Finger-Erben (42) in "Die Stunde danach". Natascha Ochsenknecht (58) könne die Aussage der Katze jedoch nicht nachvollziehen. "Gigi war niemals ein Arschloch. Er war unterhaltsam, er war immer ehrlich. Empathischer Typ", schlussfolgert sie.

Anzeige

RTL Papis Loveday und Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger bei der McDonald's Benefiz Gala 2022

Anzeige

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de