Ihr habt abgestimmt: Verdient Lucas noch die Dschungelkrone?

Stehen die Fans von Lucas Cordalis (55) noch immer hinter ihm? Der Sohn von Costa Cordalis (✝75) lieferte sich in der vergangenen Folge des Dschungelcamps eine hitzige Auseinandersetzung mit Papis Loveday (46) und Gigi Birofio (23). Der Grund: Der Sänger konnte bei einer Dschungelprüfung nicht mit seinen Dschungelkollegen bei einer Essens-Challenge mithalten, was sie einen Stern gekostet hatte. Wird Lucas das den Thron kosten? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt.

Der Mann von Daniela Katzenberger (36) will unbedingt in die Fußstapfen seines Vaters treten und wie er Dschungelkönig werden. Die Auseinandersetzung ließ ihn allerdings nicht im besten Licht dastehen, was womöglich Konsequenzen für ihn haben könnte: 904 (66,2 Prozent) von insgesamt 1.365 Teilnehmern stimmten in der Promiflash-Umfrage dafür ab, dass er das Camp verlassen soll. Lediglich 461 Votes (33,8 Prozent) – deutlich weniger als die Hälfte – sehen ihn noch weiterhin in der Show.

Lucas' größter Fan steht nach der hitzigen Diskussion mit Papis und Gigi hinter ihm – seine Frau Daniela. "Jeder, der mich hier regelmäßig verfolgt oder regelmäßig unsere Sendung schaut, weiß, dass Lucas weder ein asoziales Arschloch noch respektlos noch unhöflich ist. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist Vater und einer der liebsten Menschen, den ich kenne", machte sich die Katze für ihren Mann in ihrer Instagram-Story stark.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday, Gigi Birofio und Lucas Cordalis bei der Dschungelprüfung 2023

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im November 2022

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis

