Selten süße Gesten für Ehefrau: Bushido ist kein Romantiker

Bushido (44) ist kein Romantiker. Im Mai 2012 heiratete der Rapper Anna-Maria Ferchichi (41), eine Schwester von Sarah Connor (42). Das Paar bekam im Laufe ihrer Beziehung sieben gemeinsame Kinder. Das turbulente Leben der Familie wurde bereits in mehreren Dokus beleuchtet. Jetzt wurde in einer Doku gezeigt, wie Bushido seiner Anna-Maria letztes Jahr erneut einen Heiratsantrag machte. Die Mutter erzählte in dem Zuge: Bushido war nur selten romantisch in ihrer Beziehung.

"Anis ist nicht der Typ, der jeden Tag sagt, dass er mich liebt, kuschelt oder viel schmust. Wenn er denn Mal was sagt, dann ist es umso schöner", offenbarte Anna-Maria in der Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie". Obwohl Anis, wie Bushido bürgerlich heißt, kein Romantiker ist, habe er seine Frau in ihrer Beziehung "vier, fünf Mal" mit süßen Gesten überrascht.

Die würden ein Kontrast zu dem bilden, wie sich Bushido gegenüber Anna-Maria im Alltag verhält, erzählte sie. "Er ist sau unfreundlich im Alltag, pampt mich oft an, ist genervt – aber auf der anderen Seite ist er so romantisch", meinte die 41-Jährige.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

RTL+ Rapper Bushido mit seinen Töchtern

Getty Images Rapper Bushido im Dezember 2021 in Huerth

