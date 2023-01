Streithähne: Eine Kardashian ist nicht in Kims Familien-Chat

Wird eine Kardashian-Schwester etwa ausgeschlossen? Der milliardenschwere Clan, der durch seine bekannte Reality-Show Keeping Up With the Kardashians viel Reichweite erlangte, ist eigentlich dafür bekannt, dass die einzelnen Familienmitglieder stets und in jeder Situation zusammenhalten. Darauf legt vor allem Momager Kris Jenner (67) sehr viel wert, wie sie bereits oftmals zu verstehen gab. Nun veröffentlicht Kim (42) einen Screenshot eines Familien-Gruppenchats, doch es fällt auf: Eine Kardashian-Schwester ist nicht in Kims Gruppenchat involviert!

Auf Instagram teilt die Ex von Kanye West (45) das Bild. Als Gruppenmitglieder sind die Initialen von Mutter Kris, Bruder Rob (35), ihren Halb-Schwestern Kylie (25) und Kendall (27) sowie einer weiteren Person angegeben. Die Kürzel könnten für Kourtney (43) oder Khloé (38) stehen, doch da Kim in den vergangenen Jahren stets ein sehr gutes Verhältnis zu der Letztgenannten pflegte, stehen die Initialien "KK" höchstwahrscheinlich für "Khloé Kardashian". Das heißt, dass vermutlich Kourtney bewusst aus dem Gruppenchat ausgegrenzt wird!

Den veröffentlichten Screenshot untermalt Kim mit den Worten: "Der Chat mit meiner Familie um zwei Uhr nachts." Kourtney und die Unternehmerin gingen sich in den vergangenen Jahren oftmals an die Gurgel, wie man in deren Show beobachten konnte. Als Grund wurde angegeben, dass die älteste der Schwestern in den letzten Staffeln von "Keeping Up With the Kardashians" keine Lust mehr gehabt hätte, vor der Kamera zu stehen.

Instagram / kimkardashian Der Kardashian-Clan an Weihnachten 2022

Instagram / kourtneykardash Kim Kardashian mit ihrer Schwester Kourtney

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian im Jahr 1994

