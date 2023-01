Slutshaming-Eklat: Oliver Pocher steht hinter Dieter Bohlen

Oliver Pocher (44) verteidigt Dieter Bohlen (68)! Der Musiker hatte die Reality-TV-Teilnehmerin Jill Lange (22) beim DSDS-Casting gefragt, ob sie sich auch mit 30 noch "durch die Gegend bumsen" wolle. Diese fand das ziemlich unpassend und musste danach von Mitarbeitern des Formats betreut werden. Im Netz meldete sie sich total aufgelöst und unter Tränen. Eine Entschuldigung gab es von Dieters Seite bisher nicht. Er steht nach wie vor hinter seinem Spruch – ebenso wie sein TV-Kollege Oliver Pocher.

In seinem Podimo-Podcast "Die Pochers" fragte sich der Komiker: "Wo ist der Skandal?" Er könne nicht verstehen, warum man sich nicht über Jills Datingshow-Vergangenheit lustig machen dürfe. Er vermutet, dass Dieter ihre Sendungen gar nicht persönlich verfolgt habe, sondern in einem Briefing davon erfahren hatte. "Und dann stellt man sich hin und sagt: 'Das ist ja ein Riesenskandal, was der da macht!' Das ist wirklich total lächerlich", ärgerte sich der 44-Jährige. Es sei lediglich ein Spruch gewesen: "Da kann sie drauf kontern im On – weiß ich nicht, inwieweit sie das gemacht hat – und dann ist gut. Dann kann sie ja gehen und kann sagen: 'Ich muss mich darauf nicht reduzieren lassen.'"

Olivers Ehefrau Amira (30) nahm Jill zunächst in Schutz, aber erkannte dann: "Das ist ja bei Weitem nicht das Schlimmste, was er abgelassen hat. Da kommen ja regelmäßig solche Sprüche. Das ist jetzt wirklich keine Überraschung." Sie sei zwiegespalten. Einerseits sei es schwierig, jemanden auf seine Bettgeschichten zu reduzieren, andererseits habe Jill im TV genau damit geprahlt.

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

