Unangenehm? Gigi Birofios Mama hat ihm beim TV-Sex gesehen

Gigi Birofios (23) Mutter weiß nun auch, was alles so unter seiner Bettdecke abgeht. 2020 hatte es den gelernten Industrieelektriker erstmals vor die Kameras gezogen. Nach seiner Teilnahme an Ex on the Beach nahm er in weiteren Dating- und Reality-TV-Formate teil. In den Shows ging es gelegentlich auch ziemlich heiß her. Wie Gigi jetzt im Dschungelcamp ausplauderte, hat ihm sogar seine Mama beim Sex im TV zugesehen.

"Meine Mama guckt nicht so oft meine Shows an. Das Ding ist aber, die Freundinnen von meiner Mutter gucken das an. Und die schicken ihr dann alles", plauderte der 23-Jährige nun im Dschungelcamp aus. So habe seine Mutter auch einen Clip zugesendet bekommen, der Gigi zeigt, während er unter der Bettdecke mit einer Dame zugange ist. Bei einem gemeinsamen Abendessen habe ihn seine Mutter dann zur Rede gestellt. "Meine Mutter kommt und setzt sich neben mich und zeigt mir das Video: 'Was hast du da gemacht?'", erinnerte sich der TV-Star.

Doch anstatt seinen TV-Sex zuzugeben, habe sich der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer eine kleine Notlüge einfallen lassen. "Ich so: 'Mama, hör mal zu. Ich bin Schauspieler. Beim Reality musst du unter die Decke gehen und die Hände so bewegen'", erzählte er weiter. Doch geglaubt habe sie ihm das nicht. "Einen Versuch war es wert", beendete Gigi seine Erzählung. Stolz scheint er auf sein öffentliches Techtelmechtel jedoch nicht zu sein. "Was soll ich sagen? Da merke ich, ich bin immer noch so ein bisschen zurückgeblieben", lenkte er ein.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp, 2023

RTL Gigi im Dschungelcamp

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

