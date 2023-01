26 Jahre Altersunterschied: Anne Will hat eine neue Freundin

In Anne Wills (56) Leben stehen noch mehr große Veränderungen an! Gerade erst verkündete die Talkshow-Moderatorin, dass sie Ende 2023 nach 16 Jahren mit ihrer Sendung "Anne Will" aufhören wird. Sie will sich lieber auf neue Projekte konzentrieren und einen Neustart wagen. Und offenbar betrifft das nicht nur das Berufsleben der TV-Bekanntheit: Anne hat auch eine neue Partnerin an ihrer Seite!

Wie Bild erfahren haben will, ist sie mit der Schriftstellerin Helene Hegemann zusammen. Wie Freunde berichtet haben sollen, lernten sich die beiden am Theater kennen – denn Helenes Vater ist ein bekannter Dramaturg. Anne und ihre 26 Jahre jüngere Partnerin sollen sehr viel Zeit zusammen in Berlin verbringen und zum Beispiel beim Gassigehen mit dem Hund der 30-Jährigen oder beim gemeinsamen Joggen sehr innig wirken.

Vor der Beziehung mit Helene war Anne mit der Publizistin Miriam Meckel (55) verheiratet – 2019 gaben sie allerdings ihre Trennung nach drei Jahren Ehe bekannt. Auch ihre neue Freundin war bereits verlobt, allerdings kam die Eheschließung mit einer Journalistin im September 2015 nicht zustande.

Getty Images Anne Will, TV-Star

Getty Images Anne Will, Moderatorin

Getty Images Anne Will und ihre Ex-Frau Miriam Meckel im Januar 2017

