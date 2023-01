Lucas Cordalis hält nichts von Iris' Dschungel-Beleidigungen

Lucas Cordalis (55) will den Frieden bewahren. Der Sohn des ehemaligen Dschungelkönigs Costa Cordalis (✝75) musste sich in der diesjährigen Staffel Dschungelcamp mit dem dritten Platz geschlagen geben. Im Camp machte er sich aber nicht nur Freunde. Besonders mit Camp-Mitbewohner Luigi Birofio (23) krachte es gewaltig. Lucas' Schwiegermama Iris Klein (55) konnte das nicht kommentarlos stehenlassen und schoss heftig gegen Gigi. Jetzt bezieht Lucas dazu Stellung.

In der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das große Wiedersehen" äußerte Lucas sich jetzt zu Iris' verbaler Attacke gegen Gigi. "Es ist mir nicht egal, was meine Schwiegermutter sagt. Ich möchte nicht, dass sie Dinge sagt, die sie später bereut. Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Der dritte Platz ist auch gut", meint der Sänger sachlich. Er wolle vor allem die Harmonie bewahren.

Am Sonntag postet Iris in ihrer Instagram-Story Screenshots der Nachrichten ihrer Fans. So schrieben einige User unter anderem heftige Kommentare wie: "Was macht ein krankes Arschloch wie Gigi im Finale [...]. Und auch Djamila ist eine falsche Schlange [...]." Die 55-Jährige stimmte ihren Follower zu und bemerkte, wie froh sie sei, wenn der Dschungel endlich vorbei ist.

