Slutshaming: Katja Krasavice teilt in Rap gegen Dieter aus

Katja Krasavice (26) bezieht klare Stellung! Die Rapperin sitzt zurzeit neben Dieter Bohlen (68) in der Jury von DSDS. In der vergangenen Woche kam es jedoch zum Eklat: Der Poptitan drückte der Kandidatin Jill Lange (22) fiese Sprüche, weil sie eine Vergangenheit im Reality-TV hat. Viele sahen das als Slutshaming an – Dieter ist sich aber keiner Schuld bewusst. Nun machte seine Jurykollegin ihre Meinung allerdings deutlich: Katja feuert in einem miesen Rap-Track gegen Dieter!

Auf TikTok teilte die Beauty ein kurzes Video von sich, in dem sie ein paar Zeilen rappte. Die waren eindeutig an Dieter gerichtet: "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt, ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion", lautet etwa eine Zeile. Der 68-Jährige soll zu Jill unter anderem gesagt haben, dass sie sich nach dem Abitur nur durchnudeln lassen habe. Darauf nimmt Katja in ihrem Song auch Bezug – und kontert gegen Dieters angeblichen Erfolg: "Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars."

Schon kurz nach dem Skandal hat Katja klare Worte gefunden und betont, dass sie als Frau natürlich auf der Seite von Jill stehe und sich die Meinung der Männer über 50 eh nicht ändern ließe. Das droppt sie auch in ihrem Song: "Du hast recht, was soll schon aus so einer Bad Bitch werden? Was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten?", wettert Katja gekonnt.

RTL+ Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

