Schreibt "Are You The One?"-Juliette Barkin endgültig ab?

Hat Barkin den Bogen überspannt? Er und Juliette zeigten von Anfang an großes Interesse aneinander und wirkten nach außen hin schon ziemlich sicher, ein Perfect Match zu sein. Als der Erzieher allerdings mehrfach fremdknutschte, bröckelte bei der Leipzigerin langsam das Bild von ihm. Nun erlaubte er sich den nächsten Patzer, der die Brünette weiter von ihm wegtrieb. Hat Juliette ihn nun endgültig abgeschrieben?

In der aktuellen Doppelfolge gab der 27-Jährige nicht nur Larissa einen innigen Kuss, sondern auch Henna, während seine eigentliche Herzensdame eine Party außerhalb der Villa feierte. "Ich weiß genau, wenn wir beide miteinander bumsen, dass es krass wird", gab er gegenüber Henna zu, während sie auf einer Sonnenliege kuschelten. Als er das dann Juliette nach ihrer Rückkehr beichtete und Moderatorin Sophia Thomalla (33) in der Matching-Night noch Salz in die Wunde streute, wirkte sie ziemlich gekränkt und warf Barkin die Worte "Ich hasse dich" an den Kopf.

Nachdem der Duisburger nicht wirklich Einsicht zeigte, sondern darauf beharrte, dass er einfach so sei, platzte der Fitnesstrainerin offenbar der Kragen: "Das war der Höhepunkt. Ich weiß ja auch meinen Wert, deswegen reicht das jetzt einfach." Sichtlich verletzt floh sie nach dem Gespräch und ließ ihren Tränen freien Lauf.

