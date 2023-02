Slutshaming bei DSDS: Katja Krasavice rappt gegen Dieter

Katja Krasavice (26) wettert weiter gegen Dieter Bohlen (68)! Der Musiker hatte Datingshow-Sternchen Jill Lange (22) beim DSDS-Casting gefragt, ob sie sich auch mit 30 noch "durch die Gegend bumsen" wolle. Co-Jurorin Katja hatte sich daraufhin in einem Statement auf ihre Seite gestellt. Nun machte die einstige Erotik-YouTuberin ihre Sichtweise auch in einem Disstrack deutlich. In einem TikTok-Video rappt sie unter anderem: "Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Ja, heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars."

