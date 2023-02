"Immer noch sexy!": Harrison Ford schwärmt von Helen Mirren

Helen Mirren (77) und Harrison Ford (80) drehten im vergangenen Jahr zusammen die Western-Serie "1923". Dabei spielten die beiden Schauspiel-Legenden nicht zum ersten Mal ein Liebespaar. Schon 1986 hatten die beiden für "Mosquito Coast" zusammen vor der Kamera geturtelt. Aber auch knapp 40 Jahre später scheint der Indiana Jones-Darsteller noch immer begeistert von der 77-Jährigen Schönheit zu sein – Harrison findet Helen immer noch heiß!

Bei The Late Show with Stephen Colbert schwärmte der 80-Jährige total süß von seinem Co-Star. "Sie ist immer noch sexy", merkte er bewundernd an. Dabei lobte der "Star Wars"-Darsteller auch Helens Arbeit in den höchsten Tönen: "Es war beeindruckend, sie zu beobachten", erklärte er. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz habe sie ihn mehrfach überrascht, wie Harrison verriet: "Es gibt viel körperliche Action und sie hat Sachen gemacht, von denen man nicht gedacht hätte, dass Helen Mirren sie machen würde."

Ganz der Gentleman äußerte sich der Hollywood-Star nicht dazu, ob er denn auch privat schon mal mit seiner Kollegin geknutscht hätte. Dennoch witzelte er kokett über seinen ersten Film mit ihr. Wie ihn die Produzenten in den 80ern dafür hatten ködern können? "Es gibt kein Geld. Aber dafür gibt es Chicks", witzelte der Schauspieler ironisch.

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Mai 2022 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Helen Mirren bei den Filmfestspielen in Cannes, 2022

Anzeige

Getty Images Helen Mirren im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de