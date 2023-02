Lasziver Blick: Madonna (64) posiert in einer sexy Corsage

Madonna (64) tut es schon wieder! Die US-amerikanische Popikone versorgt ihre Fans regelmäßig mit skurrilen Postings und aufreizenden Beiträgen in den sozialen Medien: Beispielsweise hatte die "Don't Cry For Me Argentina"-Interpretin im Dezember 2022 in einem Bondage-Outfit mitsamt einer Peitsche posiert. Jetzt überraschte die Sängerin ihre große Community mit einem neuen Schnappschuss: Madonna setzte ihren Körper in einer engen Corsage in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Madonna jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie mit geschlossenen Augen und geöffnetem Mund für ihre Follower posiert. Dabei präsentiert die 64-Jährige ihren Körper in einer eng anliegenden Corsage. Sie nutzte den sexy Netzbeitrag, um ihre bevorstehende Tour zu bewerben. "Welche Songs soll ich auf der Celebration-Tour spielen?", fragte sie ihre Abonnenten.

Diese Frage beantwortete Madonna sich daraufhin selbst – in ihrer Story postete sie nämlich einen kurzen Clip, in dem sie einige ihrer Hits mit schwarzem Filzstift auf ein Papier schreibt. Unter anderem wird sie bei den Konzerten also ihre Tracks "Like A Prayer", "Crazy For You" und auch "Papa Don't Preach" live performen.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, "Material Girl"-Interpretin

Instagram / madonna Madonna, August 2022

