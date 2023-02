Für Tom: So sexy will Heidi Klum am Valentinstag aussehen

Heidi Klum (49) zeigt mal wieder ihre verführerische Seite! Das Model liebt es einfach, in ausgefallene Klamotten zu schlüpfen und zu posieren. Doch manchmal lautet wohl das Motto der Laufstegschönheit: je knapper, desto besser! Während viele Fans ihre Freizügigkeit feiern, kritisieren andere ihre sexy Outfits. Das dürfte der Frau von Tom Kaulitz (33) aber relativ egal sein: Jetzt rekelte sich Heidi erneut in Dessous!

Auf Instagram postete Heidi ein Video, bei dem so manchem Fan wohl die Spucke wegbleibt. Ganz verführerisch tanzt die Moderatorin in unterschiedlichen Spitzen-BHs und -Höschen für die Kamera. Dazu verwendete sie einen Filter, der ihre Haare pink färbte. "Habt ihr schon ein Outfit für den Valentinstag?", fragte Heidi ihr Fans und verriet damit sogleich, worin sie ihren Schatz Tom an Valentinstag wohl überraschend wird.

Auch Heidis Tochter Leni hat offenbar nichts dagegen, ab und zu tief blicken zu lassen. Vor wenigen Monaten shooteten sie und ihre Mutter sogar zusammen für eine Kampagne einer Unterwäschemarke. Doch für die Fotos gab es nicht nur Bewunderung. Einige Leute fanden es befremdlich, dass eine Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter für ein Dessous-Label posiert. "Ich bin insgesamt glücklich mit der Kampagne und hatte einen tollen Tag mit meiner Mutter", ließ Leni die Kritik im Interview mit Page Six an sich abprallen.

Heidi Klum, Februar 2023

Heidi Klum, Model

Leni Klum und Heidi Klum

