Nach Sex-Skandal: Ist das Armie Hammers Teilgeständnis?

Armie Hammer (36) äußert sich erneut zu den Vorwürfen! Seit Anfang 2021 warfen mehrere Frauen dem Schauspieler vor, sie missbraucht zu haben. Der "Call Me By Your Name"-Darsteller soll eine Vorliebe für Fetische gehabt haben, bei denen er seinen Partnerinnen Schmerzen zufügt. Auch von einer Neigung zum Kannibalismus war die Rede gewesen. Nun bezog Armie erneut Stellung zu den Vorwürfen!

Im Interview mit Air Mail sagte der 36-Jährige, dass es sich um "Vergewaltigungsszenarien" gehandelt habe, die völlig einvernehmlich und bis ins kleinste Detail geplant waren: "Jede einzelne Sache wurde vorher besprochen. Ich habe nie jemanden so etwas unfreiwillig aufgezwungen. Niemals." Armie gestand jedoch, diese Frauen emotional missbraucht zu haben: "Ich gestehe meine eigenen Fehler ein und will die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich ein Arschloch war. Ich war egoistisch. Ich habe Menschen benutzt, um mich besser zu fühlen und nachdem das erledigt war, zog ich weiter."

Die Anschuldigungen haben dazu geführt, dass der ehemalige Hollywood-Star von seiner Talentagentur wie von seinem Publizisten fallen gelassen und in mehreren Filmprojekten ersetzt wurde. Im Juli letzten Jahres kamen Gerüchte auf, dass er als Concierge in einem Resort arbeite.

Getty Images Armie Hammer bei einer Pressekonferenz, Januar 2019

Getty Images Armie Hammer auf einer Gala in L.A. im November 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

