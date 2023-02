Mit 13 Jahren: Armie Hammer wurde von Pfarrer missbraucht

Wurde Armie Hammers (36) Sexualverhalten etwa von einem Kindheitstrauma beeinflusst? Vor zwei Jahren machten schockierende Schlagzeilen über den Schauspieler die Runde: Ihm wurde vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt und kannibalistische Züge angenommen zu haben. Im vergangenen September wurde sogar eine Doku veröffentlicht, in der einige Verflossene des "Call Me By Your Name"-Darstellers einige intime Details aus ihrer Beziehung preisgeben. Nun gestand Armie selbst ein Opfer von körperlichem Missbrauchs gewesen zu sein, was seine Sexualität stark geprägt haben soll.

In einem Interview mit Radar Online kam der US-Amerikaner auf ein traumatisches Ereignis in seiner Kindheit zu sprechen – er wurde im Alter von 13 Jahren von einem Jugendpfarrer sexuell missbraucht. "Ich war in dieser Situation machtlos", erklärte er und holt weiter aus: "Sexualität wurde mir auf eine beängstigende Art und Weise nahegebracht, bei der ich keine Kontrolle hatte. Das lenkte meine eigenen Interessen in eine Richtung: Ich möchte die Kontrolle über die Situation haben, sexuell."

Armie habe auch mit der Zeit gemerkt, dass es in seinen vergangenen Beziehungen immer ein "Ungleichgewicht der Macht" gegeben habe. Aus diesem Grund habe er oft etwas mit jüngeren Frauen angefangen und seinen Status als erfolgreicher Schauspieler extrem ausgereizt. "Ich bin hier, um zu meinen Fehlern zu stehen und die Verantwortung für die Tatsache zu übernehmen, dass ich ein Arschloch war, dass ich egoistisch war", gab der 36-Jährige zu.

Getty Images Armie Hammer in Los Angeles im Januar 2019

Getty Images Armie Hammer im Dezember 2018

Getty Images Armie Hammer, US-amerikanischer Schauspieler

