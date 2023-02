"Narzisst": Katja Krasavice schießt wiederholt gegen Dieter

Der Streit zwischen Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (68) eskaliert weiter. Der Poptitan hatte Jill Lange (22) bei DSDS fies beleidigt. Daraufhin teilte seine Jury-Kollegin Katja mit einem Rap gekonnt gegen ihn aus. Dieter stellte jedoch klar, dass er den Track noch nicht einmal gehört habe und die Blondine sowieso nicht leiden könne. Nun wettert die erfolgreiche Sängerin, die sich vor allem für Diversity und Gleichberechtigung einsetzt, erneut gegen den 68-Jährigen.

"So viele Jahre lang haben alle Juroren und Jurorinnen das mit sich machen lassen. Aber glaub mir, Dieter, in mir hast du die Falsche gefunden. Genau die Bad Bitch Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt", beginnt sie ein TikTok-Video, das sich direkt an Dieter zu richten scheint. "Ich habe Millionen auf dem Konto, und ich habe trotzdem nicht das Recht, mich zu verhalten wie ein verdammtes Arschloch", stellt die Blondine klar. Außerdem fügt sie Screenshots von Konversationen mit dem Produzenten ein, die belegen, dass Dieter Katja früher wohl doch gemocht hat.

"Die Leute sollen einfach nur wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist", wettert Katja weiter. Dieter habe sich sogar "unnormal gefreut", dass sie in der Jury sitze und habe sogar noch mehr Songs mit ihr machen wollen. "Du bist der Fehler an der ganzen Sache und ich will einfach nur, dass sich keiner von einem Narzissten blenden lässt", fügt sie abschließend hinzu.

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

