Trotz Sex-Skandal: Armie Hammer ist dankbar für sein Leben

Trotz der schweren Anschuldigungen ist er dankbar! Der Schauspieler Armie Hammer (36) wurde im Jahr 2021 von mehreren Frauen beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Daraufhin gestand er, selbst einmal Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein, wodurch er einen BDSM-Fetisch entwickelt habe. Doch bezogen auf die Vorwürfe verteidigte er sich und erklärte, dass alle Handlungen im einvernehmlichen Einverständnis passiert seien. Trotz dieser harten Vorwürfe würde Armie die Vergangenheit nicht ungeschehen machen wollen!

"Ich bin jetzt dankbar für alles, was mir widerfahren ist. Ich bin jetzt ein gesünderer, glücklicherer und ausgeglichenerer Mensch. Ich bin in der Lage, für meine Kinder da zu sein, wie ich es nie war", erklärte er in einem Interview gegenüber dem Magazin Air Mail. "Ich bin wirklich dankbar. [...] Ich würde nicht zurückgehen und alles ungeschehen machen, was mit mir geschehen ist", führte er weiter aus – das war jedoch nicht immer so. Er habe schon einmal gehofft, im Meer zu ertrinken. "Dann wurde mir klar, dass meine Kinder noch an Land waren und dass ich ihnen das nicht antun konnte", teilte er seine Gedanken mit.

Seine eigenen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen fanden wohl statt, als Armie 13 Jahre alt war. Hier wurde er nach eigenen Aussagen von einem Pfarrer missbraucht – danach habe er gemerkt, dass er gerne die Entscheidungsmacht bei sexuellen Handlungen hat.

Armie Hammer im Juli 2022

Armie Hammer im Juni 2017

Armie Hammer im Oktober 2017

