Hot! Kylie Jenner flasht ihre Fans mit sexy Kurven-Shooting

Kylie Jenner (25) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit teilt auf ihren Social-Media-Accounts regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Immer wieder erfreut sie ihre Fangemeinde mit Beiträgen rund um ihre Familie, Fashion und Co. – darunter sind häufig auch sexy Aufnahmen der zweifachen Mutter in heißen Looks. Nun setzte Kylie ihre Kurven mal wieder in Szene!

Auf Instagram teilte Kylie eine Fotoreihe, auf der sie die Sonne genießt. Auf den Bildern zeigt sie sich in einem ziemlich knappen Bikini in aufregenden Posen, während sie lasziv in die Kamera blickt – dabei kommt ihre Traumfigur optimal zur Geltung. "Tagtraum", schrieb die Unternehmerin zu dem hotten Post.

Fans zeigten sich von den Aufnahmen sehr begeistert, in der Kommentarspalte bekam Kylie unzählige Komplimente und liebe Worte. Jedoch zeigten sich einige Follower auch skeptisch: "Das ist kein natürlicher Körper", kritisierte unter anderem ein Nutzer. In letzter Zeit waren vermehrt Gerüchte aufgetreten, dass sich die 25-Jährige diversen Beauty-Eingriffen unterzogen hat.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

