Nach Sexklub-Drama: Eric Sindermann und Josi vertragen sich

Ist alles wieder gut zwischen Eric Sindermann (34) und Josephine Lehmann! Vor wenigen Wochen hatte der einstige Sommerhaus-Teilnehmer verraten, dass er erneut in festen Händen ist. Nachdem der Designer zunächst an den Gefühlen seiner Liebsten zweifelte, platzte auch ein Treffen mit Josi und seinen Eltern in letzter Minute. Daraufhin beschuldigte die Beauty Eric, sich in einem Sexklub abgelenkt zu haben. Nun haben sich Eric und Josi ausgesprochen.

Im Netz erzählte Eric seinen Fans immer wieder, wie enttäuscht er von seiner neuen Freundin sei. Via Instagram ruderte er nun jedoch zurück und erklärte den Grund für seinen Gefühlsausbruch. "Ich hatte vor 15 Jahren Mal eine ähnliche Situation, wo ich sehr enttäuscht wurde. [...] Das hatte mir das Herz gebrochen", verriet er weiter und fügte hinzu, dass er deshalb aus der Emotion heraus gehandelt habe. "Habe mich auch schon mit Josi ausgesprochen. Sie ist mir sehr wichtig", stellte er in seiner Story weiter klar.

Abseits ihrer Streitereien zeigen Eric und Josi der Öffentlichkeit jedoch, wie vernarrt die zwei ineinander sind. So teilen die beiden gerne Schnappschüsse von Events oder gewähren Einblicke in romantische Dinnerdates. "Uns gehört die Zukunft, es ist schön, wieder so glücklich zu sein", freute sich der 34-Jährige unter einer gemeinsamen Aufnahme.

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

