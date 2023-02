Sex-Klub-Debatte: Eric Sindermann spricht noch mal Klartext

Das stellt er jetzt noch mal klar! Reality-TV-Star Eric Sindermann (34) ist seit Kurzem wieder in einer Beziehung – doch es scheint schon zu kriseln. Nachdem seine Josi ihm eine Stunde vor einem Treffen abgesagt hatte, war er ziemlich enttäuscht von ihr und lenkte sich in einem Sex-Klub in Berlin ab. Das fand Josi wohl nicht so cool. Doch Eric betonte, dass in einem Sex-Klub nicht jeder mit jedem schlafe. Dazu fand er jetzt auch noch mal deutliche Worte.

In seiner Instagram-Story postete der 34-Jährige einen Screenshot eines Artikels, der erneut thematisierte und zeigte, dass er sich in einem Sex-Klub von Josi abgelenkt hatte. "Und nochmal: Ich habe keinen Sex am Freitag gehabt. Das können alle bestätigen", schrieb er klar und deutlich. Seine beiden Begleiterinnen Sanja Alena (30) und Arielle Rippegather (32) teilten seine Story und sagten so wohl inoffiziell aus, dass Eric die Wahrheit sagt.

Inzwischen hat sich Josi ebenfalls auf ihrem Instagram-Kanal zu dem Thema geäußert: "Ich finde es ja schön, wenn man sich in einer Beziehung Freiraum lässt, [...] aber in einen 'Sex-Klub' zu gehen, in dem alle halb-nackt sind, kann ich nicht tolerieren. Sorry." Dennoch scheint es so, als würde sie sich mit ihrem Freund gerne wieder vertragen wollen.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Oktober 2022

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de