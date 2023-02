Wegen Kinderwunsch? Gemma Collins hat viermal am Tag Sex

Gemma Collins (42) will unbedingt schwanger werden! Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Partner Rami Hawash sind nach ihrem Liebescomeback wohl glücklicher als je zuvor. Sie wollen nicht nur heiraten, sondern wünschen sich auch gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden arbeiten offenbar sogar schon fleißig daran, sich diesen Traum bald zu erfüllen: Gemma und Rami haben vier Mal pro Tag Sex!

Wie ein Freund aus dem Umfeld der Britin Closer Magazine mitteilte, wolle sie jetzt oder nie schwanger werden: "Sie hat immer gedacht, sie hätte jetzt schon ein Kind." Die 42-Jährige möchte als Mutter schließlich noch aktiv und immer für ihr Baby da sein. Gemma sei aber auf einem guten Weg: "Sie hat ihren Körper darauf vorbereitet. Sie hat in letzter Zeit ein bisschen mehr Gewicht verloren und lebt einen gesünderen Lebensstil, was man wirklich sieht. Sie strahlt förmlich!" Zuvor hatte es ihr wohl an Selbstvertrauen im Bett gefehlt – jetzt fühle sie sich aber wie Dynamit. "Sie scherzte, dass sie viermal am Tag Sex hat und ihre Freunde glauben ihr das", verriet der Tippgeber.

Gemma hat sich bereits auch ein paar Einblicke in die Mutterrolle schaffen können. Rami hat einen Sohn mit in die Beziehung gebracht, um den sich die Influencerin liebevoll kümmert. "Sie liebt es, Stiefmutter von Tristan zu sein und ist total vernarrt in ihn", schwärmte die anonyme Quelle.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im Januar 2023 in Bethlehem

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Instagram / rami_hawash_ Gemma Collins und ihr Stiefsohn Tristan im Januar 2023

