Bikini-Girl: So sexy entspannt Kylie Jenner an ihrem Pool!

Kylie Jenner (25) flasht ihre Fans erneut! Die Unternehmerin ist stolze Mama von zwei Kindern. Nach Töchterchen Stormie (5) erblicke Sohnemann Aire (1) im vergangenen Februar das Licht der Welt. Nach ihren beiden Schwangerschaften fühlt sich die Influencerin in ihrer Haut offenbar wohler denn je. Das beweist sie regelmäßig mit atemberaubenden Schnappschüssen. Jetzt holte Kylie ihren Bikini raus und chillte eine Runde am Pool!

Via Instagram sendete die The Kardashians-Beauty ihrer Community heiße Grüße aus ihrer Wohlfühloase. In einem rosafarbenen Metallic-Bikini stellte Kylie vor ihrem riesigen Planschbecken ihre sexy Kurven gekonnt zur Schau. Dabei schien ihr leicht die Sonne auf ihr natürliches Gesicht – denn für ihren Pool-Tag verzichtete sie ganz und gar auf Make-up.

Wenn Kylie nicht gerade arbeitet oder sich um ihre beiden Sprösslinge kümmert, dann absolviert die 25-Jährige regelmäßig ein schweißtreibendes Work-out. Auf ihrem Fitness-Plan sollen beinahe täglich Krafttraining sowie Ausdauersport stehen, wie HollywoodLife berichtete. Zudem gehe die Beauty auch gerne joggen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2023

Getty Images Kylie Jenner im November 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Reality-TV-Star

