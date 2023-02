Hot! Walentina Doronina präsentiert ihre Kurven in Strandpic

Walentina Doronina (22) teilt sexy Bikinibild! Die Ex on the Beach-Bekanntheit sorgte schon bei einer Vielzahl von Reality-TV-Formaten für Furore. Nun gönnt sie sich mit ihrem Verlobten Can Kaplan eine Auszeit auf den Malediven. Im Netz berichtet sie ihren Fans von Joghurt zum Frühstück, Delfinsichtungen und Aromatherapie. Doch das ist nicht alles, was ihre Follower bewundern dürfen: Am Strand zeigt Walentina im knappen Bikini ihre Kurven.

Die 22-Jährige teilte ein Urlaubsfoto, auf dem sie im tropisch gemusterten Bikini die Sonne genießt. "Wie schön ist bitte dieser Strand?", lautet die Bildunterschrift auf Instagram. Da sie der Kamera ihre Rückseite präsentiert, zieht vor allem ihr Po die Aufmerksamkeit der Follower auf sich: "...der Strand??? Scheiß auf den Strand … Der Arsch ist mega!!!!", heißt es in den Kommentaren. Andere sind etwas zurückhaltender in ihrer Bewunderung: "Wow, einfach nur wow, mir fehlen die Worte".

Ihr Herzblatt Can lässt sich hier nicht die Gelegenheit nehmen, seine Liebe an Walentina zu bekunden: "Und nur ich darf reinbeißen", erinnert er das Internet direkt nach Veröffentlichung des Posts. Fans sind aber besorgt um den UV-Schutz der Beauty: "Alle reden über den Po … aber Girl dein Sonnenbrand!! Das tut schon beim Hinschauen weh." Keine Angst – Walentina hat sich in ihrer Story bereits für die vielen Hautpflegetipps bedankt und berichtet, der Schmerz habe nachgelassen: "Auch wenn’s nicht so aussieht – es wird braun!"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Urlaub auf den Malediven

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan im Urlaub auf den Malediven

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Influencerin

