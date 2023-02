Nannte sie Hure: Lily Collins packt über toxischen Ex aus

Lily Collins (33) musste eine weniger schöne Beziehung durchleben. Die Emily in Paris-Darstellerin ist mittlerweile glücklich verheiratet: Im September 2021 gab sie ihrem Partner Charlie McDowell (39) das Jawort. Immer wieder zeigt sich das Ehepaar nun vertraut und happy in der Öffentlichkeit. Doch vor der Beziehung musste die Schauspielerin eine schlimme Erfahrung machen: Jetzt erzählt Lily von ihrem toxischen Ex-Freund.

"Meine romantische toxische Beziehung bestand für mich aus verbalem und emotionalem Missbrauch und dem Gefühl, sehr wenig wert zu sein", gibt die Britin in dem Podcast "We Can Do Hard Things" zu. Das führt Lily sogar noch weiter aus: "Er nannte mich immer kleine Lily... und er benutzte schreckliche Worte über mich, in Bezug auf das, was ich trug, und nannte mich eine Hure und all diese Dinge." Das nagte ziemlich an ihrem Selbstbewusstsein und Lily zog sich immer mehr zurück.

Umso glücklicher ist sie nun, in einer gesunden und stabilen Beziehung zu sein. Dennoch kommen manchmal alte Erinnerungen wieder hoch: "Es ist wie eine Millisekunde, oder kürzer als eine Millisekunde, und dein Bauchgefühl reagiert, dein Herz fängt an zu klopfen, und plötzlich wirst du in den Moment zurückversetzt, in dem derjenige das vor zehn Jahren zu dir gesagt hat", erklärt Lily. Charlie sei in diesen Momenten allerdings eine große Stütze und sie können ganz offen über diese Trigger reden.

ActionPress Lily Collins und Charlie McDowell im Dezember 2022

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Getty Images Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell

