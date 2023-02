"Vögelt Teenager": Megyn Kelly schießt gegen Leo DiCaprio

Bleibt Leonardo DiCaprio (48) seinem Beuteschema treu? Der Schauspieler ist dafür bekannt, immer wieder schöne Frauen an seiner Seite zu haben. In den vergangenen Jahrzehnten hatte der Titanic-Star unter anderem Gisele Bündchen (42), Blake Lively (35) und Toni Garrn (30) gedatet. Angeblich soll der Hollywood-Star junge Frauen bevorzugen – zuletzt wurde ihm sogar eine Liaison mit der 19-jährigen Eden Polani nachgesagt. Das bringt bei einigen Kritikern von Leo nun das Fass zum überlaufen!

In der "The Megyn Kelly Show" ließ Megyn Kelly (52) ihrem Ärger nun freien Lauf. "Er ist jetzt mit einem Teenager zusammen, buchstäblich mit einem Teenager!", schimpfte die Moderatorin. Megyn wütete weitet, Leo sei immer wieder in den Schlagzeilen, weil er keine Frau über 25 daten wolle – mit einer 19-Jährigen habe er aber den Vogel abgeschossen. "Er wird einfach den Rest seines Lebens mit Teenagern vögeln!", fügte sie hinzu.

Dabei soll Megyns Ärger total unbegründet sein: Nachdem die Gerüchte über Leo und Eden aufgekommen waren, nahm ein Insider ihnen sogleich den Wind aus den Segeln. "Nur, weil Leo vielleicht mit einem Mädchen spricht oder neben ihr sitzt, heißt das nicht, dass er mit ihr zusammen ist!", hieß es in dem Statement.

Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Megyn Kelly, Journalistin

Eden Polani, Model

