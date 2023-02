Hugh Jackman gesteht peinlichsten Moment seiner Karriere!

Hugh Jackman (54) offenbart eine intime Anekdote! Er ist ein erfahrener Schauspieler, der unter anderem als Wolverine in der X-Men-Filmreihe seinen Durchbruch gehabt hatte. Außerdem feierte er große Erfolge als Musicaldarsteller, wie zum Beispiel mit der Rolle des Jean Valjean in "Les Misérables". Zuvor durfte der professionelle Sänger bei der Broadway-Produktion des Disney-Klassikers Die Schöne und das Biest mitspielen. Hierbei passierte Hugh der peinlichste Moment seiner gesamten Schauspielkarriere!

Der gebürtige Australier gesteht: "Ich habe mir auf der Bühne in die Hose gepinkelt. Das ist der peinlichste aller peinlichen Momente", erzählt Hugh im Interview mit der britischen Vogue. "Der Arzt sagte mir, ich sei dehydriert, also habe ich auf Anweisung so viel Wasser getrunken, dass ich bei dieser Nummer in roten Strumpfhosen, als Gaston in 'Die Schöne und das Biest' die Wahl hatte, mir in die Hose zu pissen oder nicht zu singen", führt er weiter aus.

Hughs Liebe zur Unterhaltungsbranche hat auch heute nicht nachgelassen. Passend zu seinem Missgeschick beschreibt er, was er fühlt, wenn er die Bühne betritt: "Wenn alles fließt, ist es so frei und berauschend wie alles, was ich je in meinem Leben erlebt habe."

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Les Misérables" bei der Oscar-Verleihung 2013

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman bei einer Pressekonferenz in Auckland im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de