Jessie J betont ihren Babybauch im sexy Transparent-Look

Jessie J (34) präsentiert sich im nächsten trendigen Schwangerschaftslook! Im Januar dieses Jahres machte die britische Sängerin bekannt, dass sie ein Kind erwarte. Seither gibt sich die werdende Mutter in Sachen Mode experimentierfreudig. Mit ihren Fans teilt sie regelmäßig im Netz auffallende Outfits, die ihren Babybauch perfekt in Szene setzen. So auch am Dienstag wieder: Jessies Bäuchlein scheint durch ihr eng anliegendes, semi-transparentes Kleid!

Auf den Bildern ihrer Instagram-Story ist die 34-Jährige in einem hautengen Mesh-Kleid zu sehen. Der himmelblaue Schlauch mit außergewöhnlichem Linien-Muster schmiegt sich dabei an ihren Körper und betont vor allem eines: den Babybauch der "Domino"-Interpretin. Der feine Stoff lässt auch ihre Haut und ihren Bauchnabel durchscheinen. Die Fotoreihe schmückte die Beauty mit zum Outfit passenden blauen Emojis. Auch das Make-up und die Sneaker von Jessie waren dabei farblich abgestimmt!

In ihrer Instagram-Story hatte die Mama in spe vor wenigen Wochen ein kurzes Video veröffentlicht, in dem sie ihren Babybauch präsentiert und ein bis dato unveröffentlichtes Lied singt. "Seit ich dieses Lied geschrieben habe, bewegt er sich jedes Mal wie verrückt, wenn ich es spiele oder singe", hatte die 34-Jährige erklärt und verraten: "Oh ja, ich bekomme einen Jungen."

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

