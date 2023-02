Am Set: Evangeline Lilly "wollte Sex" mit Michael Douglas

Damit hat Michael Douglas (78) wohl nicht gerechnet! Evangeline Lilly (43) spielt an der Seite des 78-Jährigen in Marvels neuem Streifen "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" mit. Nachdem sich die Stars auf der Premiere von ihrer besten Seite zeigten, soll es während der Dreharbeiten des dritten Teils etwas schlüpfriger zugegangen sein. Evangelines Kompliment an ihren Kollegen Michael kam anders rüber als gedacht!

In der "Jonathan Ross Show" erinnerte sich die 43-Jährige an einen Moment am Set, in dem sie ihren Filmvater und Michelle Pfeiffer (64) – die im Film ihre Mutter spielt – "GILFs" nannte: "Ich sagte zu den beiden: 'Wisst ihr, ihr seid echte GILFs'. Michael fragte mich, was das sei. Anstatt cool zu bleiben, sagte ich: 'Das ist ein Großvater, mit dem ich gerne Sex haben würde.'" Ihr wäre in genau diesem Moment klar geworden, was sie damit angedeutet hatte.

Die beiden Hollywood-Größen sollen es dem "Lost"-Star jedoch nicht übel genommen haben. Im Interview peinlich berührt, zeigte Lilly ihren Respekt vor den Schauspielern: "Sie sind so cool. Man sollte seine Ikonen ja nicht treffen, da die Gefahr besteht, dass sie einen enttäuschen. Aber die beiden sind cooler, als man denkt. Sie sind unglaublich."

Anzeige

Getty Images Evangeline Lilly und Michelle Pfeiffer auf der "Ant-Man:3"-Weltpremiere in Los Angeles, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Michelle Pfeiffer auf der "Ant-Man & The Wasp"-Premiere in Hollywood, Juni 2018.

Anzeige

Getty Images Evangeline Lilly bei der "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"-Premiere im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de