Gina Alicia steht trotz Verurteilung zu Henrik Stoltenberg

Nicht alle stellen sich gegen Henrik Stoltenberg! Der Reality-TV-Casanova machte vor ein paar Tagen heftige Schlagzeilen: Er ist unter anderem wegen Volksverhetzung vor Gericht verurteilt worden, nachdem er Nazi-Parolen gegrölt hatte. Als seine Äußerungen publik wurden, zeigten sich seine Fans und Freunde schockiert. Viele Reality-TV-Stars distanzierten sich auch öffentlich von ihm – wie zum Beispiel Calvin Kleinen (30), Jonathan Steinig (27) oder Walentina Doronina (22). Wen das tierisch ärgert? Gina Alicia! Die Reality Shore -Bekanntheit findet es uncool, dass sich alle von Henrik abwenden.

In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin ihrem Ärger Luft. "War scheiße von ihm, ja. Auf den betrunkenen Kopf irgendeine Scheiße brüllen, Polizisten gegenüber sich nicht vernünftig verhalten – dafür hat er seine Strafe ja bekommen. Der hat schon genug Hate, den er abbekommt", begann Gina. "Und jetzt kommen so viele Möchtegern-Influencer um die Ecke und sagen: 'Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben.' Ihr wart alle diejenigen, die ihm am Arsch hingen, als Love Island ausgestrahlt wurde!"

Weiter wetterte sie: "Wer saß in den Clubs immer an seinen Tischen und hat Storys mit ihm gemacht? Und jetzt macht ein Mensch einmal einen Fehler und auf einmal mobben ihn alle? Habt ihr den Schuss nicht gehört? Jetzt rammt ihr ihm alle ein Messer in den Rücken? Schämt euch!" Sie sei überzeugt, dass viele sich nur dazu äußern würden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Abschließend stellte Gina klar: "Ich stehe zu Henrik, ich mag Henrik nach wie vor – er ist nach wie vor ein Supertyp mit einem Charakter."

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Influencerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Oktober 2022

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Influencerin

