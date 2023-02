"Prominent getrennt"-Marc-Robin bricht vor Michelle zusammen

Marc-Robin wird von seinen Emotionen übermannt. Der Reality-TV-Star und seine Ex-Freundin Michelle Kmy trennten sich nach ihrer gemeinsamen Temptation Island-Teilnahme. Grund dafür war, dass der Tattoo-Liebhaber ihr mit einer Verführerin fremdging. Ihr Verhältnis war danach nicht das Beste. Nun trafen die beiden bei Prominent getrennt wieder aufeinander – dort mussten die Ex-Partner sich jetzt zu einem klärenden Gespräch zusammensetzen. Dabei flossen bei Marc-Robin am Ende die Tränen!

Zwischen den Verflossenen kam es zu einem emotionalen Gespräch, in dem sie sich ziemlich offen ungeklärte Fragen stellen sollten. Währenddessen entschuldigte Marc-Robin sich bei seiner Ex und brach daraufhin in Tränen aus. "Ich wollte dir das nicht antun. Michelle, mir tut es echt leid. Alles, was ich dir angetan habe. Wirklich alles! Du hast so eine Scheiße nicht verdient!", meinte er und ergänzte: "Du bist der tollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Dass die Beziehung im Arsch ist und dass ich dich nicht mehr an meiner Seite habe, habe ich verdient. Aber dir das anzutun, das ist einfach das, was am meisten wehtut." Er wünsche sich einfach nur, dass die beiden sich verstehen würden.

Michelle schien die Entschuldigung anzunehmen – damit hatte sie anscheinend nicht gerechnet. "Mich hat es so überrascht, dass es ihn immer noch so sehr mitnimmt. Und dass er sich einfach nicht verzeihen kann", meinte sie daraufhin im Einzelinterview.

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

