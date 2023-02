"Too Hot To Handle"-Start: Wie stehen Stars zum Sex-Entzug?

Würden die deutschen Reality-TV-Stars einen Sex-Entzug überleben? Too Hot To Handle: Germany, der deutsche Ableger des Netflix-Erfolgsformats Finger weg!, ist ab jetzt zu sehen: Dort müssen heiße Single-Frauen und -Männer ihrem Verlangen widerstehen und auf Sex und jegliche Körperlichkeiten verzichten. Für manche Kandidaten ist das eine ganz schön große Herausforderung. Würden andere TV-Sternchen diese schwierige Aufgabe meistern? Promiflash hat nachgefragt.

Auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Realease-Party hat Promiflash unter anderem mit Paulina Ljubas (26) gesprochen. Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit ist sich nicht sicher, ob sie das Experiment meistern würde: "Schwierig. Ich glaube, ich wäre so ein Kandidat, der wieder Drama verursachen würde, weil er es nicht schafft." Auch die Influencerin Laura Morante (32) und die Love Island-Beauty Aurelia Lamprecht könnten sich nicht wirklich vorstellen, in der Show sexuell abstinent zu bleiben.

Die ehemalige Prominent getrennt-Darstellerin Michelle Daniaux hingegen hätte damit wohl auch keine Probleme: "Für einen Zeitraum von drei oder vier Wochen könnte ich schon auf Sex verzichten." Und auch das Erotiksternchen Micaela Schäfer (39) hätte damit heute kein Problem – im Gegensatz zu früher! "Damals, als ich noch jung war – 18, 19, 20 – hätte ich es niemals geschafft. Wären mir dann so geile Typen vor die Nase gesetzt worden, oh mein Gott, ich hätte zu knabbern gehabt. Jetzt mit 40 ist man irgendwie gesettelt", plauderte sie aus.

Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Micaela Schäfer, Mai 2022

