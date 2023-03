David Garrett total verschossen: Das ist seine Freundin!

David Garrett (42) ist endlich angekommen! Als Star-Geiger füllt er seit Jahren die großen Hallen der Welt, ist immer unterwegs — und ähnlich abenteuerlich ging es bis vor Kurzem auch in seinem Liebesleben zu! Er musste eine Liebespleite nach der anderen einstecken und hatte auch mit toxischen Beziehungen zu kämpfen. Seit rund vier Jahren ist er nun allerdings überglücklich. Doch wer ist die Frau an Davids Seite?

Details zu seiner Partnerin hält David stets total unter Verschluss, einen gemeinsamen Auftritt gab es noch nie – nicht mal ihr Name war bisher bekannt. Doch Bunte verriet nun, dass seine Freundin Sandra heißt und aus Berlin stammt. Dort arbeitet sie als Kosmetikerin. Vom Rampenlicht hält sie sich fern und das ist genau das, was der Musiker so an ihr schätzt: "Sie drängt nicht auf den roten Teppich und passt ideal zu mir", schwärmte er.

Doch ganz vom Showbusiness fernbleiben kann Sandra natürlich nicht: Sie begleitet ihren Freund oft zu Konzerten. Im vergangenen Sommer war sie beispielsweise mit seiner Mutter bei einem Konzert in Österreich im Publikum. Und auch David unterstützt seine Liebste und machte bereits Werbung für einen Friseursalon, mit dem sie zusammenarbeitet.

David Garrett im März 2022 in Berlin

David Garrett im Juni 2022 in Aachen

David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

