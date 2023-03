In Milliardär: Ist Victoria Swarovski schon neu verliebt?

Es gibt Neuigkeiten im Liebesleben von Victoria Swarovski (29)! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Kristall-Erbin und Werner Mürz nicht mehr länger ein Paar sind. Und das, obwohl sich die Moderatorin und der Immobilienunternehmer 2017 das Jawort gegeben hatten. Doch Trübsal blasen ist bei der Beauty wohl nicht angesagt: Victoria soll bereits wieder vergeben sein – an einen milliardenschweren Mann!

In der Bild-Show "Zuckerbrot&Peitsche" griff nun die Expertin Tanja May die neuesten Promi-Gerüchte auf: Die Let's Dance-Moderatorin und der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz sollen den Weg zueinander gefunden haben und nun gemeinsam durchs Leben gehen. "Geld kommt zu Geld. Die kennen sich natürlich. Auch die beiden Firmen: Swarovski ist natürlich ein Imperium, das zweite Imperium ist Red Bull", erklärte die Journalistin. Demnach liege es sehr nahe, dass die beiden aufgrund derselben Kreise in engeren Kontakt gekommen sein können.

Der Red-Bull-Erbe soll eine gute Partie für Victoria sein – schließlich gelte er nicht nur in Österreich als der begehrteste Junggeselle überhaupt! Nachdem Markus' Vater Dietrich Mateschitz im vergangenen Oktober mit 78 Jahren verstorben ist, soll er seinem einzigen Sohn eine hohe Summe hinterlassen haben: Gerüchten zufolge habe er 26 Milliarden Euro geerbt!

