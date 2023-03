Von Travis Scott verletzt: Nun meldet sich der Tontechniker!

Die Folgen von Travis Scotts (31) Angriff sind schlimmer als erwartet! Der Rapper ist zwar ein gefeierter Musiker – aber er schreibt nicht nur positive Schlagzeilen: Bei einem Auftritt in einem Klub hatte er einem Tontechniker so heftig ins Gesicht geschlagen, dass sogar die Polizei anrücken musste! Außerdem soll er mit seiner Attacke noch einen Schaden von rund 12.000 Euro in der Diskothek verursacht haben. Nun meldete sich der verletzte Tontechniker selbst zu Wort!

Der Tontechniker Mark sprach mit Fox 5 News – und zwar direkt aus seinem Bett im Krankenhaus, wohin er wegen der Verletzungen durch Travis eingeliefert werden musste! Er schilderte die Situation aus seiner Sicht: Als er versucht habe, die Lautstärke bei Travis' Auftritt zu regeln, soll der Künstler ausgerastet sein. "Also stellte ich den Monitor ein wenig leiser, damit ich mit ihm reden konnte, und da rannte er um den Lautsprecher herum und griff mich an", berichtete er. Die Folgen der Attacke seien schwerwiegend: "Mein Nacken ist im Arsch. Mein Arm kribbelt." Seinen Kopf könne er nicht mehr drehen.

Travis' Anwalt hatte bereits beteuert, dass es sich bei der Attacke nur um ein "totales Missverständnis" handeln würde. "Wir arbeiten aktiv mit dem Veranstaltungsort und den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Angelegenheit zu klären und richtigzustellen", betonte er.

Travis Scott im September 2022

Travis Scott, Rapper

Travis Scott im Juli 2022 in Los Angeles

