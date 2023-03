Zu sexy? Diesen Look hebt Kim Kardashian für Norths Prom auf

Kim Kardashian (42) zeigt gerne mal etwas mehr Haut. Mit ihren sexy Looks begeistert die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans immer wieder aufs Neue. Doch nun erntet sie Spott im Netz. Dabei ist es dieses Mal weniger ihre Kleidung, die die Fans stört. Vielmehr geht es um die Pläne, die Kim damit noch hat: Werden ihre Töchter dieses knappe Outfit wirklich beim Schulball tragen?

In einem TikTok-Video, das Vogue veröffentlichte, stellt die Vierfachmama stolz ihren Look vor: ein funkelnder Zweiteiler aus engem Rock und knappem Oberteil. Bis auf die schwarzen Träger ist der Stoff vollständig mit roten Steinen besetzt. "Dieser Look kommt in mein Dolce & Gabbana-Archiv und ich hoffe, dass meine Kinder ihn eines Tages tragen wollen", erklärt die Beauty. Daher schlägt sie unter anderem vor, North (9) und Chicago (5) könnten darin zu einem Schulball gehen. "Zum Abschlussball? In welchem Universum!?", fragt jemand in den Kommentaren.

Im Netz ist man schockiert darüber, dass Kim dieses Outfit für einen Schulball als angemessen empfindet – unzählige Emojis schlagen sich in den Kommentaren die Hand ins Gesicht. Doch manche Fans verteidigen ihre Aussage: "Dieses Kleid wäre perfekt für den Ball. Du siehst umwerfend aus, Kimberly!", schreibt jemand. Kim wollte ihren Töchtern aber gar nicht vorschreiben, was sie zu einem Tanz in der Schule tragen sollen – in dem Video erklärt sie: "Sie können es tragen, wann immer sie wollen! Sie können es sogar bei einer Nacht im Club tragen – ich werde mit meinem Dolce-Archiv nicht geizen."

TikTok / voguemagazine Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago, Januar 2023

