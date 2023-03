Sex-Verbot: Kim Bui erhebt schwere Vorwürfe gegen Trainerin

Kim Bui (34) war durch ihre sportlichen Erfolge im Kunstturnen bekannt geworden. 2011 gewann die Halb-Vietnamesin die Bronze-Medaille am Stufenbarren und konnte insgesamt elfmal die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden. 2022 hat die 34-Jährige ihre aktive Karriere im Turnen beendet, nachdem sie noch einmal Bronze im Team bei der Europameisterschaft einsacken konnte. Jetzt erhebt Kim schwere Vorwürfe gegen ihre ehemalige Trainerin!

Gegenüber Stern prangert Kim einige Missstände im Profisport an und spricht von extremen Grenzüberschreitungen der Trainer. Ihre Trainerin habe sich sogar in das Privatleben der Turnerin eingemischt und ihr vorgeschrieben, dass sie mit ihrem Freund "nicht so oft in die Kiste hüpfen" solle. Doch auch in ihrer Ernährung sei die Sportlerin erheblich eingeschränkt worden, erklärt sie: "Es war eine Quälerei."

Das ging so weit, dass Kim durch die strengen Vorgaben in die Bulimie gerutscht sei: "Ich habe gewürgt und gewürgt, bis endlich was kam. Ich hing danach neben der Toilettenschüssel wie eine Drogenabhängige, die sich einen Schuss gesetzt hat." Um über diese Thematik aufzuklären, produzierte Kim gemeinsam mit der Biathletin Miriam Neureuther (32) den Film "Hungern für Gold". Auch Miriam litt jahrelang unter den strengen Gewichtsvorgaben im Profisport.

Getty Images Kim Bui, 2022

