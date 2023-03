Boobie-Blitzer! Kylie Jenner posiert sexy vor ihren Selfies

Kylie Jenner (25) flasht ihre Fans wieder mit sexy Content! Die The Kardashians-Bekanntheit gibt auf Social Media gerne Einblicke in ihr Leben und teilt ihre extravaganten, manchmal knappen Outfits. Die zweifache Mutter reiste auch dieses Jahr zur Fashion Week nach Paris. Dort polarisierte sie im Januar mit einem riesigen Löwenkopf an ihrem Kleid und begeisterte in einem heißen Look in Schwarz. Nun ist sie zurück in der Modemetropole und teilt Impressionen aus dem Backstage-Bereich einer Show: So sexy präsentiert Kylie ihre Kurven!

Auf Instagram postete Kylie eine Bilderreihe und betitelt diese mit "Coperni Backstage". Die ersten beiden Fotos zeigen die Unternehmerin in einem freizügigen Outfit posierend. Sie trägt eine Art Lederjacke, die aber hauptsächlich aus Ärmeln besteht und nur knapp ihre Brüste bedeckt. Auf dem ersten Bild zeigt die Influencerin sich sinnlich im Profil mit geschlossenen Augen. Auf dem Zweiten blickt sie selbstbewusst in die Kamera. An der Wand hinter ihr hängen 30 weitere Kylies in Form von zwei verschiedenen Selfies. Doch die Make-up-Mogulin präsentiert in Paris nicht nur ihre verführerische Seite: Die nächsten Bilder zeigen sie im Bademantel mit riesiger Sonnenbrille und schlafend in einem Pelzmantel.

Das Internet lässt sich jedoch nicht so leicht von einem vermeintlichen Diss ablenken! Obwohl Kylie bereits klarstellte, sich nicht über Selena Gomez (30) und ihren Augenbrauen-Lifting-Fail lustig gemacht zu haben, beharren die Fans darauf und rächen sich mit zahllosen #teamselena-Kommentaren. Seit dem Vorfall verlor der Realitystar sogar den Titel als Frau mit den meisten Followern an Selena.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner bei einer Modenschau in Paris

