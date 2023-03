ESC-Vorentscheid verloren: Ikke Hüftgold will nicht aufgeben

Ikke Hüftgold (46) möchte den Kopf nicht hängen lassen! Der Ballermann-Star hatte sich für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests beworben und gehofft, mit seiner Nummer "Lied mit gutem Text" nach Liverpool zu fahren. In der Auswahlshow musste er sich jedoch knapp geschlagen geben – die Hardrock-Band Lord of the Lost wird mit dem Song "Blood & Glitter" beim ESC antreten. Trotzdem bleibt Ikke optimistisch: Er will es 2024 noch mal versuchen!

"Wir werden demnächst schon drangehen und werden für nächstes Jahr die ersten Songs schreiben. Ikke Hüftgold wird nächstes Jahr abräumen. Das ist eine ganz klare Ansage", machte der "Dicke Titten, Kartoffelsalat"-Interpret im RTL-Interview deutlich. Dennoch sei der zweite Platz im Vorentscheid schon eine große Ehre für ihn: "Es war die Reise meines Lebens. Musikalisch gesehen war es das Größte, was ich jemals gemacht habe. Mit einer unfassbaren Bühne!" Er habe es geschafft, aus einem "unmöglichen Song" das Beste rauszuholen.

Doch nicht nur Ikke, sondern auch sein Umfeld hat sich offenbar extrem über seinen Erfolg gefreut. "Meine ganze Familie war stolz, mein ganzes Team war stolz. Ich bin stolz auf mein Team", schwärmte der "Ich schwanke noch"-Sänger.

Getty Images Lord of the Lost, deutsche ESC-Kandidaten 2023

Getty Images Ikke Hüftgold im März 2023 in Köln

DR / Claudia Timmann Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2023

