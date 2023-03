"Prominent getrennt": Marlisa fand Sex mit Fabio schlecht!

Mrs.Marlisa war wohl nicht zufrieden. Die Influencerin kämpft derzeit mit ihrem Ex-Partner Fabio De Pasquale bei Prominent getrennt um die Siegprämie. Doch grün scheinen die beiden sich nicht zu sein. Bereits kurz nach dem Einzug gerieten sie in einen Streit. In der neuesten Folge durfte sich das einstige Paar zum Vieraugengespräch zusammensetzen – und die Blondine machte ein Geständnis: Marlisa war mit dem Sex mit Fabio nie wirklich zufrieden.

In der vergangenen Folge "Prominent getrennt" bekamen Marlisa und Fabio die Möglichkeit, unausgesprochene Fragen zu beantworten. Dabei wurde die Frage gestellt, wann sie den besten Sex hatten. "Als wir fast diesen Vierer hatten... Aber ich glaube, das war auch das einzige Mal", stellt sie klar und erklärt einem fassungslosen Fabio: "Du bist der erste Mann, mit dem ich zusammen war, wo der Sex nicht gestimmt hat." Zuvor gestand sie ihm noch, dass sie regelmäßig den Orgasmus vorgetäuscht hatte, was Fabio ihr kaum glauben konnte.

Weil Fabio auch oft Marlisas Körpermaße kritisierte, konnte sie sich ihm "sexuell nicht öffnen". Obwohl er das im Scherz gesagt hatte, habe es ihr Selbstwertgefühl untergraben. Damit erklärte sie auch ihre Romanze mit Marc-Robin: "Er war genau in dieser Zeit, in der es mir so schlecht ging für mich da." Daraufhin kamen dem immer noch verletzten Fabio sogar die Tränen.

