Mit heißem Foto: Sarah Ferguson hatte ihr "sexiestes Jahr"

Sarah Ferguson (63) fühlt sich richtig wohl in ihrer Haut. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) ist nicht nur stolze Mutter von zwei Töchtern, sondern auch mehrfache Oma. Da ihre Tochter Prinzessin Eugenie (32) derzeit ihr zweites Kind erwartet, darf sie sich jetzt auch auf ein weiteres Enkelkind freuen. Zum internationalen Weltfrauentag teilt Sarah jetzt ein frisches Foto von sich und zeigt, wie zufrieden sie mit sich selbst ist.

Bei Instagram postet Sarah ein neues Bild von sich, dass sie ungewohnt sexy zeigt. Mit verwegenem Blick, wehenden Haaren und dunklem Make-up schaut sie in die Kamera. "63 fühlt sich wie das bisher sexieste Jahr an. Ich bin Mutter von zwei unglaublichen Mädchen, eine stolze Oma – mit einem auf dem Weg. Und mit meiner neuen Karriere als Autorin fange ich gerade erst an", schwärmt sie in der Beschreibung. Mit dem starken Blick auf dem Foto scheint sie betonen zu wollen, wie wohl sie sich im Moment fühlt.

Während das Leben der britischen Royals derzeit ein ziemliches Auf und Ab zu sein scheint, äußert sich Sarah regelmäßig begeistert über die Mitglieder der Königsfamilie. Sie stärkte unter anderem auch dem in Verruf geratenen Paar Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) den Rücken. Gegenüber People erklärte sie, dass sie niemals über die beiden urteilen werde, denn sie sei selbst ihr Leben lang verurteilt worden.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson bei der Trauerfeier von Lisa Marie Presley, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de