Fast Sex? "Make Love, Fake Love"-Luisa fehlen die Worte!

Ist die Beziehung mit Max damit endgültig beendet? Yeliz Koc (29) sucht bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann – ihre Nerven werden dabei auf eine harte Probe gestellt. Doch genauso geht es auch den Kandidaten. Denn einige von ihnen kämpfen nicht um Yeliz' Herz, sondern um das Preisgeld – für sich und ihre Partnerinnen. Das war zunächst auch das Ziel von Max Bornmann. Dafür ging er bereits ziemlich weit und seine Freundin Luisa musste das alles mit ansehen. Inzwischen ist die Blondine einfach nur noch fassungslos über die Bilder...

In der 12. "Make Love, Fake Love"-Folge bekommt Luisa ein allerletztes Mal die Aufnahmen aus Yeliz' Schlafzimmer vorgespielt. Auch dieses Mal blieb es nicht nur beim Küssen und Kuscheln – die auffälligen Bewegungen unter der Bettdecke lassen einiges vermuten. "Das waren die heftigsten Bilder bis jetzt. Man hat gesehen, dass sie ihm einen runtergeholt hat [...], es sah auch nach Sex aus", erklärte die Tanzlehrerin unter Tränen. Für sie sehe es so aus, als hätte ihr Freund Gefühle für Yeliz entwickelt: "Er ist mittlerweile so intim mit ihr, wie er es auch immer mit mir war."

Dabei hatten Max und Luisa im Vorfeld einige Regeln festgelegt – vor allem, um ihre Beziehung zu schützen. "Wir haben miteinander beschlossen, dass Küssen sowie bei ihr zu übernachten erlaubt ist, jedoch waren jegliche intime Berührungen nicht vereinbart", hatte die Beauty dazu gegenüber Promiflash klargestellt. Mit seiner Fummelei hätte Max ganz klar eine Grenze überschritten.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

