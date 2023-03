Nach Auktion: Sind Jasmin Herrens Geldsorgen bald vorbei?

Für Jasmin Herren (44) geht es wieder bergauf! Vor knapp zwei Jahren musste die Schlagersängerin sich überraschend von ihrem Mann Willi Herren (✝45) verabschieden. Mit ihm hatte sie an TV-Formaten wie Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Im Februar sprach sie erstmals über Geldsorgen: Aufgrund von Anwaltskosten habe sie Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen. Darum kündigte sie an, Kleidungsstücke von ihr und ihrem verstorbenen Mann zu verkaufen. So viel hat Jasmin bisher mit der Auktion verdient!

Am Samstag fand die Auktion über den Instagram-Account der TV-Bekanntheit statt. Nun berichtet sie gegenüber Bild, bereits 4.400 Euro eingenommen zu haben – "und das, obwohl weder mein Hochzeitskleid noch Willis Anzug gekauft wurden". Während ein Kleid aus einem ihrer Reality-TV-Auftritte 450 Euro eingebracht habe, gab es für den Dschungelcamp-Bikini wohl nur 10 Euro. Dennoch scheint Jasmin mit 120 verkauften Teilen zufrieden zu sein und wolle bald noch mehr versteigern. "Ich habe damit bereits eine Klageschrift beglichen. Jeder einzelne Euro hat mir ein Stückchen geholfen", berichtet sie stolz.

Seit dem Tod ihres Mannes hatte die Sängerin es nicht gerade leicht. Während sie um den Lindenstraße-Star trauerte, geriet sie in einen Konflikt mit dessen Familie und musste mit viel Hass im Netz klarkommen. In einer Story wehrte sie sich gegen fiese Kommentare: "Meint ihr eigentlich, mein Mann hat nicht heulend in der Ecke gesessen, wenn Leute geschrieben haben: 'Du fette Sau'? Und mit mir macht ihr das nicht!"

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Juni 2022

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Bekanntheit

